Cgil, oltre mille euro in meno per i salari italiani in 30 anni

agenzia

Contro un aumento intorno ai 10mila euro per tedeschi e francesi

ROMA, 21 NOV – In poco più di 30 anni, i salari in Italia sono diminuiti mentre sono cresciuti in Germania, Francia e Spagna. Secondo un rapporto della Fondazione Di Vittorio della Cgil, che ha calcolato la differenza, a prezzi costanti, tra il 1991 e il 2023, i salari italiani segnano un calo di 1.089 euro, contro i +10.584 euro dei tedeschi, i +9.681 euro dei francesi e i +2.569 euro degli spagnoli.

