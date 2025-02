Champions: il City a Madrid parte con Haaland in panchina

agenzia

Ancelotti schiera tutto l'attacco titolare

ROMA, 19 FEB – Colpito al ginocchio lo scorso fine settimana, l’attaccante norvegese del Manchester City Erling Haaland partirà dalla panchina questa sera, nel playoff di ritorno della Champions contro il Real Madrid. L’attaccante norvegese, 49 gol in 48 partite di Champions, viene sostituito nella formazione titolare dei Citizens dall’egiziano Omar Marmoush, ingaggiato per oltre 70 milioni di euro nel mercato invernale. Partono titolari anche gli altri due acquisti di gennaio, lo spagnolo Nico Gonzalez e l’ex del Lens Abdukodir Khusanov, al posto del belga Kevin De Bruyne e dell’olandese Nathan Aké. Per quanto riguarda il Real Madrid, Rüdiger fa il suo ritorno al centro della difesa insieme al giovane Raul Asencio, permettendo al francese Tchouaméni di riconquistare il suo posto a centrocampo. Il suo sostituto è il connazionale Eduardo Camavinga. Vinicius, Mbappé, Rodrygo e Bellingham sono tutti al via dal primo minuto.

