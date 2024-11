Champions: Inzaghi, soddisfatti ma manca ancora un passettino

agenzia

Tecnico Inter: "Col Lipsia passo avanti con un'ottima partita"

MILANO, 26 NOV – “C’è soddisfazione perché sapevamo l’importanza della gara di stasera. Giocavamo contro una squadra di valore, abbiamo fatto un’ottima partita. L’unico neo è non aver fatto il secondo gol ma nella ripresa la squadra ha sofferto relativamente poco. Primo posto? Siamo soddisfatti, ma per arrivare nelle prime otto manca ancora un bel passettino”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, intervistato da Sky dopo la vittoria contro il Lipsia. “Avremo una partita difficilissima a Leverkusen, poi a gennaio avremo Sparta Praga e Monaco che saranno due gare impegnative. Abbiamo fatto un ottimo percorso, quattro vittorie consecutive senza prendere gol è motivo di soddisfazione anche visti gli avversari – ha aggiunto -. Stasera abbiamo fatto un bel passo avanti con questa vittoria. Era una partita che temevo molto ma ho una squadra matura che sapeva che gli zero punti in classifica del Lipsia valevano poco. L’obiettivo di tornare in finale è lo stesso di tutti, a maggior ragione di chi come me allena l’Inter, ma c’è tanta concorrenza e non è semplice anche perché giocare ogni due giorni e mezzo non è facile”.

