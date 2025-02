Champions League – Juventus a caccia del bis contro il PSV Nico González e Kolo Manui, su Sisal.it, guidano i bianconeri

agenzia

– Roma, 10 febbraio 2025 – La Champions League riparte con i playoff dove, tra martedì e mercoledì, saranno impegnate tre formazioni italiane: Juventus, Milan e Atalanta. L’Inter attende le sorelle agli ottavi mentre il Bologna ha salutato la competizione. Ad aprire le danze saranno i bianconeri che ospiteranno, allo Stadium, il PSV Eindhoven. Le due formazioni si sono già sfidate a settembre, nella fase campionato, con i ragazzi di Thiago Motta che si sono imposti per 3-1 e vanno a caccia del bis per mettere più di un piede negli ottavi. Gli esperti Sisal vedono la Juventus favorita a 1,90, il pareggio a 3,50 mentre si sale fino a 4,25 per il blitz del PSV. Nonostante il precedente di qualche mese fa, l’Under, a 1,75, si fa leggermente preferire all’Over, offerto a 1,95: ecco così che un risultato esatto di 2-0 si gioca a 9,00 per i padroni di casa mentre pagherebbe 24 volte la posta quello in favore degli olandesi. Entrambi i tecnici potrebbero aver bisogno di tutti gli elementi a disposizione ed ecco che un gol dalla panchina è in quota a 2,50. Pochi gol (forse) ma tanta intensità vista la posta in palio: un cartellino rosso è ipotesi offerta a 4,50.

A settembre, il grande protagonista della serata juventina fu Nico González autore di un gol e un assist contro la formazione di Bosz. Il fantasista argentino sogna di riprendersi con gli interessi il tempo perso, quasi due mesi, a causa di un brutto infortunio muscolare. Nico protagonista con gol o assist si gioca a 2,15. Chi invece si è presentato alla grande di fronte al mondo Juventus è Randal Kolo Manui: 5 reti in 3 match di Serie A. Un impatto devastante per il francese che adesso va in cerca del primo gol stagionale in Champions League, un’impresa in quota a 2,50. Lato PSV, dopo aver perso la stellina Ricardo Pepi, i tulipani puntano sull’eterno Luuk de Jong, 34 anni ma ancora terribilmente efficace sotto porta come dimostrano i 14 gol e 8 assist distribuiti finora tra tutte le competizioni: una rete allo Stadium si gioca a 3,75.

