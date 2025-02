Champions League – Milan e Atalanta in campo per la rimonta Su Sisal.it il pass per gli ottavi è alla portata di entrambe

agenzia

– Roma, 17 febbraio 2025 – Missione rimonta per il Milan e l’ Atalanta , impegnate nelle gare di ritorno dei playoff di Champions League , dopo le sconfitte dell’andata. I rossoneri, dopo l’1 a 0 in Olanda, ospitano il Feyenoord a San Siro e devono vincere con due reti di scarto per superare il turno. Per gli esperti di Sisal , la squadra di Conceicao è favorita, con il successo a 1,42, si sale a 7,50 per la vittoria olandese, che ha disposizione anche il pareggio, dato a 4,75. Rossoneri favoriti anche in ottica passaggio turno, a 1,65 contro il 2,25 del Feyenoord . L’opzione che i 90 minuti non siano sufficienti a decretare chi andrà avanti e che serviranno quindi i supplementari è a 3,80, più remota la possibilità che si decida con i calci di rigore, proposti a 8,25. Il Milan è obbligato a cercare il gol da subito e deve farne almeno due senza subirne, il match è così da Over, a 1,60, e da Gol, a 1,80. Conceicao non può non affidarsi a Gimenez , che ha segnato due gol nelle ultime due partite di campionato ed è l’atteso ex della serata: il suo gol è il più probabile, a 2,00. Tante le assenze tra gli olandesi, ma la formazione non dovrebbe cambiare molto rispetto a quella dell’andata in cui Paixao , autore del gol dell’1-0, continua ad essere una delle minacce più grandi per il Diavolo, il bis del brasiliano è a 4,50.

L’ Atalanta vuole prendersi gli ottavi dopo la sconfitta e un arbitraggio discutibile in Belgio con il Club Brugge . Al Gewiss Stadium sarà un’altra storia per gli esperti di Sisal , che favoriscono la Dea, a 1,52, vale 6 volte la posta il blitz dei belgi, il pareggio è a 4,25. Nerazzurri in vantaggio anche nelle quote per il passaggio turno, a 1,75 contro il 2,10 del Club Brugge . Così come il Milan , anche la squadra di Gasperini dovrà vincere con 2 o più gol di scarto se vorrà accedere direttamente agli ottavi di finale. Contrariamente, con un successo con un solo gol di differenza si andrebbe ai supplementari, ipotesi a 3,70, con il successo dell’ Atalanta che, in questo caso, sale a 8,25. La buona notizia per Gasperini è il probabile recupero di Lookman , in gol a 2,50, anche se il primo indiziato al gol è il solito Retegui , a 2,00. Nel Club Brugge , occhio a Jutgla , a 4,00 e Tzolis , a 5,00.

