Champions League – Real-Atletico, derby infuocato con i quarti in palio Arsenal, Aston Villa e Borussia tutte favorite su Sisal.it

– Roma, 03 marzo 2025 – La Champions League entra nel vivo e, gli ottavi di finale, presentano sfide di assoluto livello. A cominciare dal derby di Madrid tra Real e Atletico che, in campo europeo, va in scena per la decima volta con la bilancia che pende dalla parte della Casa Blanca: 6 vittorie, 1 pareggi e 2 sconfitte per i ragazzi oggi allenati da Carlo Ancelotti. Altro dato statistico: il Real ha incrociato l’Atletico in cinque edizioni della manifestazione e, in quattro di esse, si è portato a casa il trofeo. Normale quindi che gli esperti Sisal vedano in Mbappé e compagni i grandi favoriti, nella sfida di andata, a 1,85 contro il 4,25 dei Colchoneros mentre si scende a 3,60 per il pareggio. In una sfida dove la posta in palio è altissima l’Under, a 1,80, si fa preferire di pochissimo all’Over, offerto a 1,90. Entrambe le squadre dispongono di rose molto lunghe tanto che un gol dalla panchina, a 2,50, è ipotesi concreta. È però un derby dove nessuno tirerà indietro la gamba: un rigore, in quota a 2,60, un’espulsione, a 4,10, o un intervento del VAR, dato a 3,50, son tutti elementi in grado di far la loro comparsa nel match. Si parlava di protagonisti e si ha solo l’imbarazzo della scelta: da un lato Kylian Mbappé, in gol a 2,25, Vinicius Junior, 2,50, e Rodrygo, gol o assist a 2,45, per il Real; fronte Atletico, il Cholo Simeone si affiderà ai connazionali Julian Alvarez, in quota a 3,00, e Ángel Correa, a 4,50, ma soprattutto alla classe e alla fantasia di Antoine Griezmann, gol o assist a 2,45.

La prima giornata degli ottavi di finale di Champions League ha in programma altre tre sfide dove Arsenal, Aston Villa e Borussia Dortmund partono favorite. I Gunners, per gli esperti Sisal, volano in Olanda ospiti del PSV fatale alla Juventus nei play-off: inglesi vincenti a 2,00, il trionfo dei padroni di casa si gioca a 3,75 mentre il pareggio è dato a 4,00. Due dati statistici che devono far riflettere i ragazzi di Arteta: il PSV segna da 16 partite consecutive e, nell’unico incrocio a eliminazione diretta, si è imposto sull’Arsenal. Da una formazione di Premier all’altra con i Villans, vincenti a 2,40, che faranno visita al Club Bruges, dato a 3,00, anch’esso fatale alle formazioni italiane, come ben sa l’Atalanta. Il pareggio si gioca a 3,25 con il solo precedente tra le due che risale alla fase campionato dove i belgi si sono imposti per 1-0. Terza sfida, invece, tra Borussia Dortmund e Lille: 23 anni fa, sempre agli ottavi ma di Europa League, i tedeschi passarono il turno dopo due gare tiratissime. Borussia vincente a 1,70, si sale a 3,75 per il pareggio mentre il blitz francese al Westfalenstadion pagherebbe 5 volte la posta.

