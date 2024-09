Champions: Manchester City-Inter; formazioni

agenzia

MILANO, 17 SET – Probabili formazioni di Manchester City-Inter, per la prima giornata della nuova Champions League: Manchester City (4-2-3-1): 31 Ederson; 2 Walker, 3 Dias, 25 Akanji, 24 Gvardiol; 16 Rodri, 19 Gundogan; 20 Silva, 17 De Bruyne, 10 Grealish; Haaland (18 Ortega, 33 Carson, 5 Stones, 8 Kovacic, 11 Doku, 26 Savinho, 27 Nunes, 47 Foden, 86 McAtee). All: Guardiola. Inter (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 22 Mkhitaryan, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro (12 Di Gennaro, 13 Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 10 Lautaro, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 99 Taremi). All.: S. Inzaghi. Arbitro: Glenn Nyberg (Svezia). Quote Snai: 1,50; 4,50; 5,75.

