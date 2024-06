Change! la mostra a Palazzo Madama sui cambiamenti del Po

agenzia

Per riflettere sulla storia del fiume e sulla crisi climatica

TORINO, 26 GIU – Da domani 27 giugno fino al 13 gennaio 2025, Palazzo Madama di Torino ospita la mostra ‘Change!’. Sotto l’Alto patronato del presidente della Repubblica, l’esposizione percorre la storia e i cambiamenti millenari lungo il fiume Po per riflettere sulla situazione climatica globale e raccontare l’evoluzione del paesaggio italiano dalle Alpi al mare. “Dal Po dipende il sistema Italia da quasi due millenni – spiega Giovanni Carlo Federico Villa, direttore di Palazzo Madama -. Dal Po dipende il nostro Rinascimento con la città di Ferrara insieme a Mantova, a Cremona, a Piacenza. Il grande baluardo dell’Unione tra penisola italiana ed Europa si è formato sulle rive del Po, che sono state le rive delle battaglie tra Europa e Italia. Tutto questo volevamo raccontare in questa mostra”. La mostra è suddivisa in tre sezioni. La prima racconta la storia geologica e naturale del Po, la seconda, attraverso opere d’arte e fotografie, illustra la vita e il lavoro umano nel bacino del Po, la terza sezione si concentra sull’Antropocene e sugli impatti del riscaldamento globale. “Questa mostra – commenta Francesco Tresso, assessore della Città di Torino a viabilità, verde pubblico, parchi e sponde fluviali, protezione civile, decentramento e servizi civici – guarda al passato, alla tradizione, alla storia e alla cultura del fiume Po, che è anche la storia e la cultura della città che nasce esattamente sulle sue sponde e che riesce anche a guardare al futuro affrontando il tema dei cambiamenti che oggi sono sicuramente ingenti”.

