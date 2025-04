ChatGpt, un milione nuovi utenti in 1 ora e 700 milioni mensili

agenzia

'Ghibli mania' con generazione immagini, anche per utenti gratis

ROMA, 01 APR – Un milione di nuovi utenti in un’ora, 700 milioni di utenti attivi al mese. Sono questi i nuovi numeri di ChatGpt resi noti da Sam Altman, il Ceo di OpenAI, la società capofila dell’intelligenza artificiale che in queste ore ha raccolto 40 miliardi di nuovi investimenti. I dati arrivano dopo che la società la scorsa settimana ha lanciato una nuova funzione che genera immagini all’interno del chatbot scatendando una mania tra gli utenti, anche vip e politici, che si sono cimentati nel trasformare le foto nello stile di studio Ghibli, il popolare laboratorio di animazione giapponese. Una corsa che nelle scorse ore ha mandato in tilt ChatGpt. “Il problema è stato risolto”, ha spiegato nella notte la società. “Il lancio di ChatGpt 26 mesi fa è stato uno dei momenti virali più folli che abbia mai visto e abbiamo aggiunto un milione di utenti in cinque giorni. Nell’ultim’ora abbiamo aggiunto un milione di utenti”, ha scritto Altam sul suo profilo X sottolineando che “la generazione di immagini su ChatGpt è ora disponibile per tutti gli utenti gratuiti” e che non limiterà il modello aperto visto che “il servizio ha più di 700 milioni di utenti attivi al mese. Vogliamo che tutti lo usino”. Ieri Altman aveva chiesto agli utenti di limitare la generazione di immagini poichè a causa delle richieste i server della società “si stavano fondendo”. Il Ceo di OpenAI, sempre su X, ha poi spiegato che la società sta pianificando “di rilasciare il primo modello linguistico ‘open-weigh’ dai tempi di GPT-2”. Permetterà agli sviluppatori di analizzare e perfezionare il modello di IA senza necessità dei dati di addestramento originali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA