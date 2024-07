Chico Forti: Bonelli, ‘immoralità politica e doppiopesismo Meloni’

agenzia

Roma, 5 lug. “L’immoralità politica della Meloni non ha limiti. Attacca Ilaria Salis accusandola di espropriare la proprietà privata, ma la premier non si vergogna che nella Regione Lombardia oltre 10 mila appartamenti popolari, pubblici non privati, siano abbandonati e non assegnati a chi ne ha bisogno? La premier Meloni non si vergogna che da 20 anni un immobile dello Stato è occupato da Casapound, organizzazione neofascista, che non ha mai paga mai alcun affitto? Non si vergogna che in Rai l’esponente di Casapound Ferdinando Colloca, legato alla famiglia Spada, sia stato assunto facendo arrivare a tre i fratelli Colloca assunti in Rai? La premier non si vergogna che abbia fatto eleggere due esponenti di FDI condannati per concussione e peculato?”. Così in una nota il deputato di AVS Angelo Bonelli.