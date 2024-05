agenzia

Roma, 18 mag. “Davvero non comprendo questo tripudio di Governo su Chico Forti. Va bene la soddisfazione per l’azione diplomatica andata a buon fine, ma la Presidente del Consiglio che lo va ad accogliere all’aeroporto non ha nessun senso”. Lo scrive su X Enrico Costa, deputato di Azione.

