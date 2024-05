Chico Forti trasferito a Verona, ha già lasciato Rebibbia

agenzia

Trasferito su un mezzo della penitenziaria

ROMA, 19 MAG – Chico Forti arriverà oggi nel carcere di Verona dopo avere passato la notte a Rebibbia Nuovo Complesso. Secondo quanto si apprende da fonti informate il 65enne trentino è in viaggio a bordo di un mezzo della penitenziaria e ha lasciato l’istituto penitenziario romano da qualche ora. Chico Forti ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo avere passato la notte in una cella del Reparto G8. Ha fatto colazione e ha ringraziato il personale. Da quanto si appreso si è informato sulla possibilità di potere incontrare i suoi familiari, in particolare la madre.

