Roma, 20 mag. “Meloni ha offerto al paese un indecente spettacolo con Chico Forti, condannato per omicidio. Bene che sia tornato in Italia ma la presidente non doveva inchinarsi, così ha disonorato lo Stato”. Lo scrive su X la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella.

