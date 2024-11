China Telecom Jiangxi e Huawei costruiscono congiuntamente una rete 5G per linea ferroviaria ad alta velocità per fornire un’esperienza utente di massimo livello sulla linea ferroviaria ad alta velocità

agenzia

PECHINO, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ — Di recente, la filiale Jiangxi di China Telecom (China Telecom Jiangxi in breve) e Huawei hanno costruito congiuntamente una rete premium a doppio strato F+T per la linea ferroviaria ad alta velocità. Sono state adottate soluzioni innovative come AAU 8T8R da 2.1 GHz e MetaAAU grandangolare da 3.5 GHz con le funzionalità High-Speed Railway Superior Experience e High-Speed Railway Dedicated Network Enhancement. Dopo l’implementazione della soluzione, le prestazioni delle reti 5G saranno notevolmente migliorate, consentendo agli utenti sui treni di usufruire di servizi di intrattenimento ininterrotti, come streaming live, video HD e New Calling, nonché di comodi servizi per ufficio, come chiamate e ufficio remoto.

La rete ferroviaria ad alta velocità cinese ha raggiunto i 40.000 km. Secondo il 14° piano quinquennale, entro il 2025 la rete ferroviaria ad alta velocità raggiungerà i 50.000 km. Lo scenario delle ferrovie ad alta velocità è un tipico scenario di alto valore. Nello specifico, sia il tasso di penetrazione dei terminali 5G che quello dei DOU sono elevati. Le applicazioni video brevi e le chiamate vocali/video tramite WeChat sono le più popolari. Inoltre, lo sviluppo della rete 5G sulle linee ad alta velocità deve affrontare quattro sfide. Innanzitutto, la distanza tra i diversi siti lungo le ferrovie ad alta velocità è lunga. In secondo luogo, la perdita di penetrazione sulle linee ad alta velocità è maggiore di quella nelle linee a velocità normale. In terzo luogo, quando un treno si muove ad alta velocità, l’effetto Doppler aumenta e le prestazioni peggiorano. In quarto luogo, la velocità dei treni ad alta velocità è di 300 km/h e la commutazione delle celle avviene in media ogni tre o quattro secondi. Di conseguenza, la durata della permanenza è breve e l’esperienza utente è scarsa. Come ottenere la copertura premium delle linee ad alta velocità attraverso l’innovazione tecnologica è un aspetto importante per China Telecom Jiangxi nel corso della sua esplorazione e pratica a lungo termine.

La sezione Yingtan della linea Shanghai-Kunming nella provincia di Jiangxi ha adottato l’innovativa soluzione AAU 8T8R da 2.1 GHz. In quanto AAU innovativa integrata, l’AAU 8T8R da 2.1 GHz è dotata di più antenne, array ad alto guadagno integrati, fasci intelligenti e scansione precisa e veloce. Inoltre, l’AAU da 2.1 GHz condivide la stessa antenna con le antenne da 1.8 GHz sulla rete live, risparmiando spazio e costi di noleggio. Il consumo di energia a singolo bit (consumo di energia/capacità) dell’8T8R da 2.1 GHz è inferiore a quello del 4T4R. Dopo l’implementazione della soluzione, i risultati dei test in loco mostrano che la copertura è migliorata di 5 dB rispetto a quella di 4T4R. Le velocità medie di downlink e uplink nell’intera sezione aumentano rispettivamente del 21,6% e del 50%, mentre le velocità di downlink e uplink sull’edge aumentano dell’82,6% e di oltre il 100%. Dopo l’implementazione di AAU 8T, il volume totale del traffico aumenta dell’89%; il rapporto di distribuzione del traffico 5G raggiunge il 52%, il 13% in più rispetto a quello dei tratti stradali in cui vengono implementate AAU 4T. Oltre a una migliore copertura, i requisiti di capacità vengono completamente e chiaramente svincolati.

Nella tratta Nanchang della ferrovia Shanghai-Kunming, l’innovativa soluzione MetaAAU grandangolare da 3.5 GHz è stata utilizzata in una sezione di 7 km per fornire una copertura continua a 3.5 GHz con una distanza tra i siti maggiore. Poiché la distanza media tra i siti lungo la ferrovia Shanghai-Kunming è elevata, la tradizionale soluzione 8T da 3,5 GHz non è in grado di garantire una copertura continua. Negli scenari di linee ad alta velocità, acquisire nuovi siti è spesso costoso. Per questo motivo, China Telecom Jiangxi e Huawei hanno aggiunto congiuntamente MetaAAU grandangolari da 3.5 GHz alla rete monostrato da 2.1 GHz esistente. Grazie agli innovativi MetaAAU grandangolari è possibile ottenere una copertura continua nel tratto stradale con una distanza media tra i siti di 740 m e una distanza massima di oltre un km. La soluzione a banda larga con aggregazione di portanti (CA) da 2.1 GHz + 3.5 GHz può inoltre offrire agli utenti delle linee ad alta velocità un’esperienza 5G di qualità superiore per servizi quali conferenze remote, video HD e giochi. Durante l’implementazione commerciale, il MetaAAU grandangolare è stato installato nello stesso sito con l’apparecchiatura a 2.1 GHz sulla rete live per ottenere una copertura continua. Grazie a questa soluzione, i costi di implementazione si riducono notevolmente e i tempi di implementazione della rete a banda larga premium 5G nella rete ferroviaria ad alta velocità si riducono. Secondo test in loco, la soluzione MetaAAU grandangolare da 3.5 GHz e la CA da 2.1 GHz possono garantire una copertura del 100% lungo la linea ferroviaria ad alta velocità. La velocità media è aumentata del 132%, posizionandosi al vertice della concorrenza. Nello specifico, la velocità media di downlink è superiore del 40% e la velocità di edge è più del doppio. Il MetaAAU grandangolare da 3.5 GHz può inoltre alleviare efficacemente il problema dell’elevato carico sulle apparecchiature da 2.1 GHz, aumentando del 93,7% la velocità percepita dall’utente sulla banda da 2.1 GHz. Ciò consente inoltre a un numero maggiore di utenti di usufruire della comodità offerta dai viaggi intelligenti 5G.

Dopo aver attivato la funzionalità High-Speed Railway Superior Experience, la frequenza del segnale può essere regolata in modo proattivo per compensare l’impatto negativo dell’offset di frequenza. Inoltre, ha risolto il problema dell’effetto Doppler che si verificava nella copertura continua delle ferrovie ad alta velocità. Dopo l’attivazione della funzionalità High-Speed Railway Superior Experience per la tratta Jiangxi della ferrovia Shanghai-Kunming, il tasso di interruzione delle chiamate diminuisce del 75%; l’esperienza utente della velocità di downlink migliora del 50% e il traffico aumenta del 20%.

Dopo aver abilitato la funzionalità di potenziamento della rete dedicata alle ferrovie ad alta velocità, il numero di switch inter-cella diminuisce. Inoltre, la durata della permanenza è più lunga nonostante il frequente cambio di cella del treno ad alta velocità, e anche l’esperienza e la capacità delle celle risultano migliorate. Dopo l’attivazione della funzionalità di potenziamento della rete dedicata alle ferrovie ad alta velocità per la ferrovia Shanghai-Kunming, il tasso di successo dell’accesso aumenta al 99,2% e sia l’esperienza che la capacità aumentano del 50%. In questo modo si risolve il problema della difficoltà di accesso e della capacità limitata negli scenari ad altissima velocità.

In futuro, China Telecom Jiangxi continuerà a collaborare con Huawei nell’innovazione 5G, a esplorare i requisiti di sviluppo della rete 5G in scenari diversificati e a contribuire alla costruzione di reti 5G leader e a facilitare la trasformazione digitale e intelligente nella provincia di Jiangxi.