Chiuso oggi l’ufficio dell’UsAid a Washington

agenzia

In una mail è stato chiesto ai dipendenti di lavorare da remoto

ROMA, 03 FEB – L’ufficio principale dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale a Washington è stato chiuso inaspettatamente lunedì e poco dopo mezzanotte i dipendenti hanno ricevuto un’e-mail in cui si intimava loro di non presentarsi e di lavorare da remoto. Lo scrive la Cnn citando fonti. “Su indicazione della dirigenza dell’Agenzia, la sede centrale dell’Usaid presso l’edificio Ronald Reagan a Washington D.c. sarà chiusa al personale dell’Agenzia lunedì 3 febbraio 2025”. È l’ultimo segnale per la storica agenzia umanitaria internazionale, che si ritrova nel mirino del presidente Donald Trump e di Elon Musk.

