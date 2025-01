Ciclismo: Nibali, ‘divieto esultanza negli sprint? Giusto, è una questione di rispetto’**

agenzia

Roma, 13 gen. “Se sei in uno sprint e il compagno che tira la volata vede che il velocista sta vincendo e alza le mani per la vittoria mentre ci sono gli altri dietro ancora in volata è giusto avere rispetto per coloro che stanno ancora sprintando”. Vincenzo Nibali, conversando con l’Adnkronos, spiega così la nuova regola Uci che sarà in vigore dall’inizio della stagione: tenere le mani sul manubrio anche in caso di vittoria del compagno di squadra, e non rallentare durante uno sprint. E’ possibile che questa regola, che annulla una liturgia ciclistica che va avanti dagli albori delle gare in bici, coinvolga anche il vincitore della volata se all’arrivo si è in gruppo, e le sanzioni sono anche pesanti, con retrocessione all’ultimo posto, cartellino giallo e il 25% di penalizzazione nel ranking Uci.