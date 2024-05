Ciclismo: Vegni (Giro), ‘percorso pensato per far divertire il pubblico, non per Pogacar**

agenzia

Roma, 2 mag. Un Giro d’Italia con meno chilometri da pedalare e meno dislivello da superare (circa 10.000 metri in meno rispetto all’anno scorso): un percorso disegnato per Tadej Pogacar? “Ma no, mica l’abbiamo disegnato per lui. E’ stato pensato dalle risultanze dell’anno scorso e di quelli passati, quando mettendo nell’ultima settimana le salite difficili la corsa, in qualche modo, era ‘neutralizzata’ fino alle ultime due o tre tappe. Quindi non andava bene per il pubblico in strada e anche per quello in tv”. Lo dice all’Adnkronos chi il Giro d’Italia lo disegna, ovvero il direttore della Corsa Rosa, Mauro Vegni.