Cimolai, via a progetto Inaf per due telescopi in Cile

Appalto da 23 milioni, più alto assegnato da Istituto

SAN GIORGIO DI NOGARO, 13 NOV – La Cimolai, in partnership con Ohb Digital Connect, realizzerà due telescopi in Cile per conto dell’Inaf, l’Istituto nazionale di Astrofisica. Si tratta del progetto Cherenkov Telescope Array Plus (Cta+), il più grande mai commissionato dall’Inaf, con un appalto del valore di 23 milioni di euro, iniziativa di punta nell’ambito del Pnrr finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur). I due telescopi sono di tipo Large Size Telescope (LST). Lo rende noto la stessa Cimolai in un comunicato precisando che oggi si è tenuta una cerimonia di avvio, nella Sede centrale dell’Inaf. Con un finanziamento totale di oltre 71 milioni di euro, Cta+ è il principale impegno dell’Inaf nel Pnrr; si tratta di una infrastruttura all’avanguardia per osservare i raggi gamma provenienti dallo spazio. Coordinato dall’Inaf in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), e con le Università di Bologna, Bari, Siena e Palermo, il Politecnico di Bari, oltre a partner internazionali, Cta+ mira a svelare i segreti dell’universo alle altissime energie. I due telescopi, di 24 metri di diametro e quasi cento tonnellate di peso ciascuno, sono progettati per muoversi rapidamente, consentendo l’osservazione di qualunque zona del cielo in pochi secondi. La loro installazione è prevista nel deserto cileno, sede dell’osservatorio del sito sud di Cta. Cimolai sta attualmente realizzando l’Extremely Large Telescope (Elt) per l’European Southern Observatory (Eso).

