Cina a Israele, ‘contrari a uso della forza, ritorni diplomazia’

agenzia

Il ministro degli Esteri Wang Yi all'omologo Gideon Sa'ar

PECHINO, 15 GIU – La Cina “ha sempre sostenuto che qualsiasi controversia internazionale debba essere risolta attraverso il dialogo e la consultazione e si oppone all’uso della forza e alle sanzioni”. Il ministro degli Esteri Wang Yi, in una telefonata con la controparte israeliana Gideon Sa’ar, ha detto che Pechino “si oppone alla violazione del diritto internazionale da parte di Israele e al suo uso della forza per attaccare l’Iran”. Pertanto, “è un imperativo adottare misure immediate per evitare l’escalation, impedire che la regione sprofondi in un tumulto più profondo e tornare a usare i mezzi diplomatici per risolvere i problemi”.

