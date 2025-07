Cina a Parlamento Ue, ‘applicate doppi standard su export’

agenzia

Pechino contro mozione che denuncia la stretta sulle terre rare

PECHINO, 11 LUG – La Cina esprime “forte insoddisfazione e ferma opposizione” alla mozione del Parlamento europeo che giovedì ha manifestato la sua “grave preoccupazione” per i controlli decisi dal Dragone sull’export delle terre rare che “hanno gravemente compromesso le catene di approvvigionamento globali”, sollecitando la rapida revoca delle restrizioni. Un portavoce della missione cinese presso l’Ue, in una nota, ha esortato “il Parlamento europeo a cessare di politicizzare e trasformare ogni questione commerciale in una questione di sicurezza”. L’invito è “di abbandonare i doppi standard in materia di controllo delle esportazioni”.

