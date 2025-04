Cina a Trump, ‘porta su colloqui commerciali è spalancata’

agenzia

Dopo annuncio di Trump sulla riduzione dei dazi al 145%

PECHINO, 23 APR – Pechino è disposta ad avviare i colloqui commerciali con gli Usa, all’indomani dell’annuncio del presidente americano Donald Trump secondo cui i pesanti dazi al 145% decisi sulle importazioni dei beni made in China sarebbero stati ridotti una volta raggiunto un accordo. “La Cina ha sottolineato fin dall’inizio che non ci sono vincitori nelle guerre tariffarie e commerciali”, ha commentato sul punto il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, per il quale “la porta per i colloqui è spalancata”.

