Cina a Usa, mai dato armi per la guerra in Ucraina

agenzia

Ministro degli Esteri Dong durante incontro con l'omologo Austin

PECHINO, 31 MAG – Il ministro della Difesa cinese Dong Jun ha detto al suo omologo americano Lloyd Austin che Pechino non ha fornito armi “ad alcuna delle parti del conflitto in Ucraina”. Lo ha riferito il portavoce Wu Qian, in un briefing subito dopo l’incontro tenuto a margine dello Shangri-La Dialogue di Singapore, secondo i media di Pechino.

