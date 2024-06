Cina al G7, non accetteremo sanzioni unilaterali su Mosca

agenzia

'La cooperazione con la Russia non sarà interrotta da terzi'

PECHINO, 11 GIU – La Cina non ha intenzione “di accettare alcuna sanzione unilaterale illegale: la normale cooperazione economica e commerciale tra Cina e Russia non sarà interrotta da alcun soggetto terzo”. E’ il commento del portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian sulle ipotesi che l’imminente G7 di Borgo Egnazia possa “mettere in guardia i piccoli istituti finanziari cinesi sulle transazioni relative alla Russia” per scoraggiare la copertura finanziaria a più ampio raggio. Pechino, ha aggiunto Lin nel briefing quotidiano, “adotterà tutte le misure necessarie per difendere i diritti e gli interessi legittimi delle imprese cinesi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA