Cina, ancora 29 dispersi per una frana nel Sichuan

agenzia

Procedono i soccorsi, disastro legato alle abbondanti piogge

PECHINO, 09 FEB – Sono 29 le persone che risultano ancora disperse a seguito della frana che si è abbattuta sabato mattina sul villaggio di Jinping, parte della città di Yibin, nella provincia cinese sudoccidentale del Sichuan. Lo riporta l’agenzia statale Xinhua, secondo cui il numero è ancora in fase di verifica. La frana si è trasformata in una colata di detriti che ha causato un accumulo di materiale instabile su un costone della montagna lunga circa 1,2 chilometri, pari a un volume totale di oltre 100.000 metri cubi, secondo una prima valutazione degli esperti locali. “Uno studio preliminare mostra che il disastro si è verificato per l’influenza delle recenti abbondanti piogge e di fattori geologici”, ha riportato il network statale Cctv, citando le autorità locali. Le riprese video trasmesse hanno mostrato i soccorritori impegnati ancora nella ricerca dei dispersi. Sabato il presidente Xi Jinping ha ordinato alle autorità di fare “tutto il possibile per cercare e salvare le persone scomparse, al fine di ridurre al minimo le vittime e gestire adeguatamente le conseguenze”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA