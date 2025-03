Cina boccia Trump su concessioni dazi con vendita TikTok

agenzia

'Tariffe Usa sulle auto sono contrarie a Wto e regole commercio'

PECHINO, 27 MAR – La Cina rigetta l’offerta del presidente americano Donald Trump di concessioni sul fronte dei dazi in cambio del via libera di Pechino alla vendita di TikTok. E’ quanto ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, secondo cui “i nuovi dazi Usa sulle auto importate violano le regole dell’Organizzazione del commercio (Wto) e minacciano il sistema del commercio basato sulle regole”. La posizione di Pechino è “consistente e chiara”: le tariffe “non aiuteranno gli Stati Uniti a risolvere i suoi problemi” e “le guerre commerciali non avranno alcun vincitore”; ha aggiunto Gu0.

