Cina: Cattaneo (Fi), ‘grave presenza D’Alema, sinistra capace di essere pro e contro Ue’

agenzia

Roma, 3 set. “La presenza di Massimo D’Alema, ex ministro degli Esteri e presidente del Consiglio, alla parata militare di Pechino, lascia davvero sconcertati e senza parole. Capiamo e comprendiamo che il suo cuore batta sempre lì, ma che un ex presidente del Consiglio partecipi ad un evento del genere è la dimostrazione che la sinistra ormai sa essere europeista e antieuropeista nel giro di un breve passo di valzer”. Così in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA