Cina, ‘contrari a ogni forma di interazione Usa-Taiwan’

agenzia

Dopo ipotesi di veto Usa a scalo del presidente Lai a New York

PECHINO, 29 LUG – La Cina si oppone “con fermezza” a qualsiasi visita negli Stati Uniti da parte “di un leader di Taiwan”, dopo che Taipei ha smentito le notizie secondo cui il presidente taiwanese William Lai avrebbe pianificato un viaggio presso i suoi ultimi alleati in America centrale e del sud, ma che Washington avrebbe negato un suo scalo a New York. “La Cina si oppone con fermezza a ogni forma di interazione ufficiale tra Stati Uniti e Taiwan, e si oppone con fermezza che i leader della regione di Taiwan visitino gli Stati Uniti sotto qualsiasi nome o per qualsiasi motivo”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun.

