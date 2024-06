Cina contro sanzioni Ue a 19 aziende per sostegno a Mosca

agenzia

Agli sforzi della Russia nella guerra all'Ucraina

PECHINO, 25 GIU – Pechino ha riferito di aver protestato contro l’Ue per la sua decisione di imporre sanzioni a 19 aziende cinesi accusate di sostenere la guerra russa all’Ucraina. La Cina è contraria alle “sanzioni unilaterali prive di forza nel diritto internazionale” e ha presentato “severi rilievi”, ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, secondo cui “lo sviluppo di normali scambi e cooperazione tra imprese cinesi e russe non prende di mira parti terze”. Per questo, “esortiamo l’Ue a revocare le sanzioni e ad adottare le misure necessarie per sostenere in modo risoluto diritti e interessi legittimi delle imprese cinesi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA