Cina contro sanzioni Ue a sue banche in misure anti-Mosca

agenzia

Incontro virtuale tra ministro commercio Wang e omologo Sefcovic

PECHINO, 23 LUG – Il ministro del Commercio cinese Wang Wentao ha tenuto un incontro virtuale con il Commissario Ue per il Commercio e la Sicurezza economica Maros Sefcovic, utile per “uno scambio sincero e approfondito sulla cooperazione economica e commerciale tra Cina e Ue e sulle principali preoccupazioni”. Allo stesso tempo, si legge in una nota del ministero diffusa alla vigilia del summit di Pechino tra i leader delle due parti dedicato ai 50 anni delle relazioni diplomatiche, Wang “ha anche protestato duramente” contro la decisione di Bruxelles di includere due istituti finanziari cinesi nel suo 18/mo pacchetto di sanzioni contro la Russia.

