Cina: da noi mai armi a Russia o Ucraina da inizio conflitto

Ministro Difesa: Nostra posizione responsabile, sosteniamo pace

ROMA, 02 GIU – La Cina non ha mai fornito armi né alla Russia né all’Ucraina dall’inizio del conflitto e controlla rigorosamente l’export. A sostenerlo, riporta la Tass, il capo del ministero della Difesa della Repubblica popolare cinese Dong Jun, intervenendo al forum internazionale sulla sicurezza “Shangri-La Dialogue” in corso a Singapore. “Non abbiamo mai fornito armi a nessuna delle parti in conflitto. Abbiamo stabilito severi controlli sull’esportazione di beni e non abbiamo mai fatto nulla che potesse infiammare la situazione”, ha detto. Il ministro ha aggiunto che la Cina ha sempre assunto una posizione responsabile sulla questione ucraina e ha sostenuto i negoziati di pace.

