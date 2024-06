Cina, ‘ferma condanna alla vendita di armi Usa a Taiwan’

agenzia

Dopo via libera Pentagono a mini-missili e droni per 360 milioni

PECHINO, 20 GIU – La Cina “condanna e si oppone con fermezza” alla vendita di armi americane a Taiwan ed esorta gli Stati Uniti “a revocare la decisione sbagliata”. Il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, in merito al via libera annunciata dal Pentagono alla consegna a Taipei di mini-missili e droni per 360 milioni di dollari, ha ribadito che “la questione di Taiwan è al centro degli interessi fondamentali della Cina e rappresenta una linea rossa che non può essere oltrepassata nelle relazioni Cina-Usa”. Pechino ribadisce la sua totale opposizione “all’indipendenza di Taiwan”.

