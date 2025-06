Cina, ‘fortemene preoccupati per attacco Israele all’Iran’

agenzia

'Contrari alla violazione della sovranità di Teheran'

PECHINO, 13 GIU – La Cina si è detta “fortemente preoccupata” per l’attacco di Israele all’Iran, opponendosi “alla violazione della sovranità” di Teheran. Lo riferisce il ministero degli Esteri. La Cina detto di essere “fortemente preoccupata” per le ripercussioni legate agli attacchi israeliani all’Iran, comprensivi tra gli obiettivi di siti nucleari e militari, condannando le “violazioni” della sovranità di Teheran. Allo stesso tempo, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, Pechino si offre per svolgere “un ruolo costruttivo” in Medio Oriente e contribuire ad allentare le crescenti tensioni. “La parte cinese è profondamente preoccupata per le gravi conseguenze che tali azioni potrebbero comportare”, ha aggiunto Lin nel briefing quotidiano, esortando “le parti interessate ad adottare misure che promuovano la pace e la stabilità nella regione” evitando “un’ulteriore escalation delle tensioni”.

