Cina, il nodo di Taiwan è una questione interna

Pechino replica a giudizi del capo del Comando Indo-Pacifico Usa

PECHINO, 27 MAR – Quando e come risolvere il dossier Taiwan “è puramente una questione interna della Cina che non tollera alcuna interferenza esterna”. E’ il commento di Chen Binhua, portavoce dell’Ufficio per gli affari di Taiwan del governo centrale, alle valutazioni dell’ammiraglio John Aquilino, a capo del Comando Indo-Pacifico Usa, che, in un’audizione della scorsa settimana alla Camera dei Rappresentanti americana, ha detto che Pechino sarebbe pronta a usare la forza contro Taiwan entro il 2027. Chen ha condannato gli Usa per le intenzioni malevole e per inventare le cosiddette “linee temporali” e le “minacce militari” nello Stretto di Taiwan.

