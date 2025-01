Cina, la disoccupazione giovanile cala a dicembre al 15,7%

agenzia

Nel 2024 creati 12,56 milioni nuovi posti lavoro in aree urbane

PECHINO, 21 GEN – La disoccupazione giovanile (16-24 anni) nelle aree urbane in Cina è sceso per il quarto mese consecutivo a dicembre, al 15,7% dal 16,1% di novembre. In base ai dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica, la quota dei senza lavoro di età compresa tra i 25 e i 29 anni ha segnato una flessione al 6,6% (dal 6,7%), mentre quella nella fascia dei 30-59 anni è salita al 3,9% dal 3,8%. Il tasso medio della disoccupazione urbana cinese è sceso al 5,1% nel 2024 dal 5,2% del 2023, superando le aspettative di circa il 5,5%. Il dato sui senza lavoro è stato sospeso a giugno 2023 dopo il record storico oltre il 21%: la statistica è ritornata a dicembre dello stesso anno in tre fasce di età: 16-24, 25-29 e 30-59, al netto della componente studentesca. La Cina, infine, ha creato 12,56 milioni di posti di lavoro urbani nel 2024, superando l’obiettivo annuale a quota 12 milioni, secondo il Ministero delle risorse umane e della sicurezza sociale.

