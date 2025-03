Cina, le Dogane sospendono l’import di legname americano

agenzia

'Tronchi pieni di parassiti'. Stop sulla soia a tre società Usa

PECHINO, 04 MAR – Le Dogane cinesi hanno annunciato l’immediato stop all’import di tutto il legname proveniente dagli Usa dopo aver rilevato nel periodo di quarantena “la presenza di parassiti forestali come i coleotteri nei tronchi”. La misura, si legge in un avviso nel giorno delle ritorsioni cinesi ai dazi americani, vuole impedire “l’introduzione di parassiti e tutelare la produzione agricola e forestale della Cina”, nonché “la sicurezza ecologica e l’integrità”. Le Dogane hanno anche ritirato le licenze per l’import di soia nel Dragone a tre società Usa perché è stato rilevato un prodotto trattato con agenti vietati o con funghi.

