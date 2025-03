Cina, ‘lotteremo se gli Usa spingono per una guerra commerciale’

agenzia

Dopo l'ultimo scambio di dazi reciproci

PECHINO, 04 MAR – La Cina ha assicurato di voler combattere fino in fondo se gli Usa decideranno di spingere per una guerra commerciale, dopo l’entrata in vigore delle tariffe al 10% aggiuntivo di Donald Trump su tutte le importazioni made in China a cui, a stretto giro, Pechino ha risposto con dazi tra il 10-15% a colpire il settore agroalimentare americano. “Se gli Stati Uniti persistono nel condurre una guerra tariffaria, una guerra commerciale o qualsiasi altro tipo di guerra, la parte cinese li combatterà fino in fondo, fino a una amara conclusione”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, nel briefing quotidiano.

