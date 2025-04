Cina, manovre per attacchi di precisione intorno a Taiwan

agenzia

PECHINO, 01 APR – Le manovre militari odierne cinesi intorno a Taiwan sono mirate all’addestramento per “attacchi di precisione multidirezionali”, nonché blocchi e assalti contro “obiettivi marittimi”: lo ha reso noto in un comunicato stampa il Comando del teatro orientale dell’esercito cinese. “Queste esercitazioni mirano a testare le capacità delle truppe di svolgere operazioni integrate, conquistare il controllo operativo e attacchi di precisione multidirezionali”, si legge in un comunicato. La Cina ha avvertito oggi che gli sforzi per garantire l’indipendenza di Taiwan porteranno alla “guerra”, col suo esercito che nelle stesse ore annunciava importanti manovre militari nei pressi dell’isola. “L’indipendenza di Taiwan significa guerra e promuovere l’indipendenza di Taiwan significa spingere il popolo di Taiwan in una pericolosa situazione di conflitto armato”, ha affermato in una dichiarazione Zhu Fenglian, portavoce dell’Ufficio per gli affari di Taiwan, che supervisiona le politiche del Partito comunista cinese nei confronti dell’isola.

