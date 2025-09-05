Cina, misure provvisorie su import carne di maiale dall’Ue

agenzia

PECHINO, 05 SET – La Cina ha stabilito “in via preliminare” che le importazioni di carne suina e derivati dall’Ue costituiscono dumping, decidendo “l’entrata in vigore di misure antidumping dal 10 settembre”. Lo ha riferito il ministero del Commercio, aggiungendo in una nota che “il dumping dei prodotti rappresenta una minaccia reale di danno per l’industria nazionale della carne suina e sussiste un nesso causale tra il dumping e la minaccia di danno”. Il meccanismo, pertanto, è quello “dei depositi”, che gli importatori sono tenuti a versare presso la dogana cinese quando acquistano dall’estero prodotti sotto inchiesta.

