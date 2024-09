Cina: oltre 400mila evacuati a Hainan per il tifone Yagi

agenzia

Una delle turbolenze più pesanti che ha colpito l'Asia nel 2024

PECHINO, 06 SET – Le autorità cinesi hanno provveduto all’evacuazione di oltre 400mila persone nell’isola meridionale di Hainan a causa dell’arrivo del super tifone Yagi. Lo ha riferito l’agenzia statale Xinhua, quando il governo di Pechino ha inviato nel sud del Paese la task force di coordinamento delle emergenze. Presentato come una delle turbolenze meteo più pesanti che ha colpito l’Asia quest’anno, Yagi ha costretto all’evacuazione “di 419.367 residenti alle 11.30 locali (5.30 in Italia, ndr) in vista dell’arrivo del super tifone”.

