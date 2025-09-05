Cina: Picierno, ‘da Pechino nessuna pace, D’Alema non si illuda’

agenzia

Roma, 5 set. “Un tempo D’Alema discuteva di politica estera con Clinton e Blair, oggi lo vediamo cercare interlocutori altrove. È una sua scelta. Ma non ci si illuda: da Pechino non è arrivato nessun messaggio di pace. Lì non si è celebrata la cooperazione internazionale, ma la forza di un blocco che vuole minare il multilateralismo. Non era l’esercito della salvezza, era un raduno di potenze che intendono affermarsi contro l’Occidente”. Lo dice Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, al Il Giornale.