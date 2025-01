Cina, ‘preoccupati per uscita Usa da accordi di Parigi’

agenzia

'Ruolo Oms dovrebbe essere solo rafforzato'

PECHINO, 21 GEN – La Cina ha espresso preoccupazione per “l’uscita degli Usa dagli accordi di Parigi sul clima”, in base all’ordine esecutivo firmato ieri da Donald Trump, appena tornato alla Casa Bianca. “La Cina è fortemente impegnata nella risposta alla crisi climatica e promuoverà in modo congiunto la transizione energetica su scala globale”, ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun. Il portavoce ha affermato inoltre che il ruolo dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) “dovrebbe essere solo rafforzato e non indebolito”, dopo l’ordine esecutivo per uscire dall’agenzia Onu di Ginevra firmato da Trump. “La Cina continuerà a sostenere l’Oms nell’assumere le sue responsabilità”.

