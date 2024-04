Cina: ricercatori cinesi sviluppano una nuova fibra luminosa intelligente

agenzia

Pechino, 7 apr. (Adnkronos/Xinhua) – Un gruppo di ricerca cinese ha sviluppato un nuovo tipo di fibra intelligente in grado di emettere luce e generare elettricità senza essere collegata alla presa di corrente. La fibra integra funzioni tra cui la raccolta di energia wireless, la percezione e la trasmissione delle informazioni e può essere trasformata in tessuti in grado di realizzare la comunicazione uomo-computer. Lo studio, recentemente pubblicato sulla rivista Science, dovrebbe cambiare il modo in cui le persone interagiscono con l’ambiente e tra loro, ed è di grande importanza per l’applicazione dei tessuti intelligenti.

I dispositivi indossabili intelligenti sono diventati parte della vita quotidiana e svolgono un ruolo importante nel monitoraggio sanitario, nella telemedicina, nell’interazione uomo-computer e in altri campi. Rispetto ai tradizionali componenti semiconduttori rigidi o ai dispositivi flessibili, i tessuti elettronici realizzati con fibre intelligenti sono più traspiranti e più morbidi. Un gruppo di ricerca del College of Materials Science and Engineering dell’Università di Donghua ha scoperto accidentalmente che le fibre emettevano luce durante un esperimento. Sulla base dei risultati, il team ha sviluppato un nuovo tipo di fibra intelligente che utilizza l’energia elettromagnetica come forza motrice wireless.