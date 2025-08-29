Cina, ‘sanzioni europee all’Iran mossa non costruttiva’

agenzia

'Rischiano di compromettere gli sforzi diplomatici'

PECHINO, 29 AGO – La questione del nucleare iraniano “è a un bivio critico. L’avvio del meccanismo di sanzioni ‘snapback’ al Consiglio di Sicurezza non sarebbe una mossa costruttiva e potrebbe compromettere il processo politico e diplomatico di risoluzione della vicenda”. E’ il commento del portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun in merito alla presentazione di giovedì di Regno Unito, Francia e Germania (il gruppo E3) della notifica al Consiglio di Sicurezza dell’Onu per l’avvio del meccanismo di sanzioni snapback contro Teheran.

