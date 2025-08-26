Cina, ‘shock e condanna per raid Idf su ospedale Gaza’

agenzia

'Esprimiamo le nostre condoglianze alle vittime'

PECHINO, 26 AGO – La Cina ha dichiarato di essere “scioccata” dall’attacco di Israele contro un ospedale di Gaza, in cui sono morti cinque giornalisti tra le almeno 20 persone uccise, esprimendo “condanna” per l’accaduto. “Siamo scioccati e condanniamo il fatto che il personale medico e i giornalisti abbiano purtroppo perso ancora una volta la vita nel conflitto”, ha commentato sulla vicenda il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun. “Esprimiamo le nostre condoglianze alle vittime e la nostra solidarietà alle loro famiglie”, ha aggiunto Guo nel briefing quotidiano.

