Cina, ‘su Ucraina serve accordo equo al più presto’

Appello a tutte le parti coinvolte nei colloqui di pace

(ANSA-AFP) – PECHINO, 18 AGO – La Cina ha invitato oggi “tutte le parti” coinvolte nei colloqui di pace a Washington, volti a porre fine alla guerra della Russia in Ucraina, a raggiungere un accordo “il prima possibile”. “Ci auguriamo che tutte le parti e gli stakeholder partecipino tempestivamente ai colloqui di pace e raggiungano al più presto un accordo di pace equo, duraturo, vincolante e accettabile per tutte le parti”, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, durante una conferenza stampa. (ANSA-AFP).

