Roma, 17 mag. La Cina rappresenta “una controparte ma anche un concorrente”, l’Italia “ha deciso di ritirarsi dalla Via della Seta” ma con la Cina “vogliamo parlare del commercio e dobbiamo lavorare per la pace, perché è un Paese cruciale per fermare la Russia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo al B7 Summit a Confindustria.

