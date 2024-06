Cina, terzo Plenum del Partito comunista il 15-18 luglio

agenzia

Evento strategico dedicato all'economia era atteso a fine 2023

ROMA, 27 GIU – Il Politburo del Partito comunista cinese, riunitosi sotto la guida del presidente Xi Jinping, ha affrontato oggi “la questione dell’ulteriore approfondimento globale delle riforme e della promozione della modernizzazione in stile cinese”. L’incontro, hanno riferito i media statali, ha deciso di tenere a Pechino il terzo Plenum del XX Comitato Centrale del Pcc dal 15 al 18 luglio prossimi. L’evento, atteso entro la fine 2023 ma rinviato secondo indiscrezioni per divergenze, tratterà le riforme economiche e rimuoverà formalmente i membri caduti in disgrazia, tra cui gli ex ministri della Difesa Li Shangfu e degli Esteri Qin Gang.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA