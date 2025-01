Cina, ‘Usa ascoltino voci razionali sul bando di TikTok’

agenzia

'E assicurino ambiente di business aperto e non discriminatorio'

PECHINO, 20 GEN – Pechino sollecita gli Stati Uniti a dare ascolto “alle voci razionali” in merito al bando di TikTok, nel mezzo dell’entrata in vigore del divieto della popolare app di brevi video della cinese ByteDance per motivi legati alla sicurezza nazionale. “Noi speriamo che la parte americana possa seriamente ascoltare le voci razionali e assicurare un aperto, giusto, corretto e non discriminatorio ambiente di business a tutti i soggetti di mercato da tutti i Paesi che operano negli Stati Uniti”, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, nel corso del briefing quotidiano. “TikTok è attiva negli Usa da molti anni ed è molto amata dagli utenti americani”, ha aggiunto Mao, secondo cui la app “ha svolto un ruolo positivo nel promuovere l’occupazione nazionale e i consumi”. TikTok ha ripristinato il servizio negli Stati Uniti domenica dopo essere stata brevemente oscurata, attribuendo al presidente eletto Donald Trump il merito di aver reso possibile l’inversione di tendenza. Sull’ipotesi di accordo proposto da Trump, la portavoce ha replicato che per quanto riguarda le operazioni commerciali e le acquisizioni la Cina “ha sempre creduto che tali decisioni debbano essere prese secondo i principi di mercato ed determinate dalle aziende stesse. Se sono coinvolte aziende cinesi, allora dovrebbero rispettare le leggi e i regolamenti cinesi”. Quanto alle critiche sulla capacità della app di una potenziale raccolta e controllo di dati personali, Mao ha osservato che “la Cina ha sempre attribuito grande importanza alla protezione della privacy e della sicurezza dei dati. Non abbiamo mai chiesto e non chiederemo mai ad aziende o individui di raccogliere o fornire dati stranieri situati in Paesi stranieri in un modo che violi le leggi locali”.

