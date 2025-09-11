Cinecittà: Orfini (Pd), ‘su operato Ad serve trasparenza, Giuli chiarisca’

agenzia

Roma, 11 set. “Quanto sta emergendo intorno a Cinecittà impone una riflessione seria e severa da parte del governo: Giuli faccia immediatamente chiarezza. Non è più tempo di scaricare responsabilità su governi passati o di piegare a propaganda politica le criticità legate al tax credit su cui in più occasioni abbiamo chiesto una riflessione sul necessario rafforzamento delle modalità di controllo da parte Mic”. Così in una nota il democratico Matteo Orfini componente della Commissione e cultura della Camera.

“Se venissero confermate le notizie diffuse dagli organi di stampa – prosegue Orfini – ci troveremmo di fronte non a semplici errori di gestione, ma a pratiche che esulano dalle regole e dai principi di trasparenza”.