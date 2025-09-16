Cinema: Conte, ‘proposte M5S per riforma, governo campione lottizzazione’

agenzia

Roma, 16 set. “Volevo testimoniare la mia convinta adesione al progetto di riforma del Movimento 5 Stelle” sul cinema. “E’ un progetto che non è frutto di una visione autoreferenziale ma di tanti incontri e del dialogo con tanti esponenti e associazioni del settore. Io stesso ho partecipato a questi incontri per offrire risposte che siano il tentativo concreto e aperto al dialogo anche con le altre forze di opposizione”. Lo dice Giuseppe Conte in collegamento dalla Calabria, dove si trova per iniziative elettorali, con l’evento M5S alla Camera dal titolo ‘Salviamo il cinema italiano’.

“Il primo obiettivo è sostenere i lavoratori del cinema e dello spettacolo. Il secondo è tenere fuori la politica: noi non siamo un’apparato di potere, non occupiamo spazi ma offriamo soluzioni”. Aggiunge il leader M5S: “Sta emergendo tutta l’incapacità del governo che volendo smontare una egemonia culturale uscente, si propone come campione di nuova lottizzazione”.